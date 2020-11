Bei einem Brandeinsatz in Gelsenkirchen ist am Montag, 16. November, ein Feuerwehrmann von einer Seniorin mit dem Auto angefahren worden.

Autounfall Seniorin (81) fährt Gelsenkirchener Feuerwehrmann an

Gelsenkirchener Feuerwehrmann beim Überqueren der Straße angefahren

Wie die Polizei berichtet, rückten am Montag gegen zehn Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Kellerbrand am Valentinshof aus. Dort hatte ein Elektroroller Feuer gefangen, der an einer Ladestation hing. Um 10.10 Uhr fuhr eine 81-jährige BMW-Fahrerin aus Gelsenkirchen die Einsatzstelle vorbei.

Gelsenkirchener Retter wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, ist dienstunfähig

Ihr Auto touchierte einen Feuerwehrmann, der gerade die Straße überquerte. Der Retter erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Brand im Keller entstand geringer Sachschaden, Personen kamen hier nicht zu Schaden.