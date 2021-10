Senioren fahren mit der Rikscha durch Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen-Horst. Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums in Gelsenkirchen -Horst werden neuerdings mit einer Fahrradrikscha durch die Gegend gefahren.

Eine Rikscha, so erklärt es die Enzyklopädie, ist ein kleines, von einem Menschen betriebenes Gefährt zur Personenbeförderung. Als Fahrradrikscha hat das ursprünglich in Asien beheimatete Fortbewegungsmittel auch den Weg in europäische Großstädte gefunden. Neuerdings kann man Rikschas aber auch im Umfeld des Awo-Seniorenzentrums in Gelsenkirchen-Horst beobachten.

Das Gerät besteht aus einem modernen E-Bike, versehen mit einer geräumigen und windfesten Sitzgelegenheit, die vorne am Fahrrad montiert ist. „Es bietet die Kombination von agiler Mobilität und dem Komfort eines Strandkorbes“, beschreibt es Sabine Schwarzer vom Awo-Seniorenzentrums. Möglich gemacht hat die Aktion das Generationen-Netzwerk, dem die Rikscha gehört.

Ehrenamtler kutschieren die Senioren durch die Gegend

Nachdem das Gefährt zunächst im Seniorenzentrum in Hassel im Einsatz war, steht es nun in Horst – und kann von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden. Johann Kubitza, der ehrenamtlich in der Einrichtung am Marie-Juchacz-Weg tätig ist, fährt auf Wunsch die Senioren mit der Rikscha durch die Gegend. „Unsere Bewohner lieben es ohnehin, sich an der frischen Luft aufzuhalten, und durch den Einsatz von Herrn Kubitza werden aus monotonen Spaziergängen aufregende Fahrten“, sagt Sabine Schwarzer. „Jetzt können die Bewohner den farbenfrohen Herbst vollkommen entspannt aus erster Reihe erleben.“

Die Einrichtungssprecherin lobte vor allem „die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Bereicherung, die sie für die Senioren und ihre Einrichtungen bringen“, so Sabine Schwarzer. Sie ist überzeugt: „Wer sich ehrenamtlich um hilfsbedürftige Menschen kümmert, hat größte Anerkennung von der Gesellschaft verdient.“

Das Awo-Seniorenzentrum ist immer auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wer mitmachen will, kann sich beim Sozialen Dienst des Zentrums bei Sabine Schwarzer melden. Ihre Telefonnummer: 0209 9519326.

