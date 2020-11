Senioren bestücken Ausstellung „Winter in Gelsenkirchen“

Gelsenkirchen-Erle. Bewohner des Gelsenkirchener Awo-Zentrums Darler Heide gestalteten eine Foto-Präsentation mit. Die Bilder zeigen winterliche Impressionen.

„Winter in Gelsenkirchen“ lautet der Titel einer Ausstellung im Awo-Seniorenzentrum Darler Heide, die sich bestens eignet, in die eigene Kindheit in Gelsenkirchen zurückzureisen. Zu sehen sind Bilder aus den Privatarchiven der Senioren und der Nachbarn aus dem Quartier. Die Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 26. November, richtet sich zunächst nur an die Bewohner; sobald es die Corona-Vorschriften zulassen, sind aber auch auswärtige Interessierte willkommen.

„Initiiert durch Hubert und Isabel Kurowski , die bereits viele historische Spaziergänge durch Erle organisiert haben, waren Bewohner und Nachbarn aufgefordert, die Ausstellung aktiv mitzugestalten“, freut sich Einrichtungsleiter Dedor Nassowitz über das besondere Highlight.

Schlittenfahrer auf dem zugefrorenen Berger See in Gelsenkirchen-Buer

Und so reichten etliche Senioren und historisch Interessierte aus der Umgebung Fotos aus vergangenen Jahrzehnten bis heute ein: Die Bilder zeigen etwa Schlittenfahrer auf dem zugefrorenen Berger See oder die Rodelbahn am Ehrenmal: Eindrücke also, die jüngere Generationen so womöglich nie kennenlernen werden.

Ziel der Ausstellung ist es auch, den Senioren in der schwierigen Corona-Zeit einen Anlass zu geben, in Erinnerungen zu schwelgen und sich darüber auszutauschen. Musiker Norbert Labatzki sorgt bei der Auftaktveranstaltung mit passenden Winterliedern für eine musikalische Untermalung der Zeitreise, die das Ehepaar Kurowski infektionssicher von von draußen in den Saal hinein per Funkmikrofon moderiert.