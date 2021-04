Senior (86) löst kuriose Kettenreaktion in Gelsenkirchen aus

Gelsenkirchen-Buer. Falsch gefahren: Ein 86-Jähriger demoliert an einem Supermarkt in Gelsenkirchen erst ein Auto, dann einen Schaustellerwagen und ein Schaufenster.

Kuriose Kettenreaktion in Buer, ausgelöst durch einen 86 Jahre alten Autofahrer. Der Senior verursachte laut Polizei auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Verkaufswagen wurde in Gelsenkirchen in ein Schaufenster gedrückt

Gegen 17.10 Uhr wurde die Polizei Samstag zu einem Parkplatz eines Supermarktes an der Horster Straße gerufen. Ein 86-jähriger Gelsenkirchener war dort zuvor beim Anfahren aus der Parklücke rückwärts gegen ein hinter ihm geparktes Auto gefahren, anschließend setzte der Mann seinen Wagen vorwärts, um danach erneut rückwärts zu setzen. Dann, so die Schilderung der Polizei, „fuhr er ein weiteres Mal nach vorne, geradeaus durch in einen vor Ort aufgestellten Schaustellerwagen“. Der Verkaufswagen wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls an die unmittelbar dahinter befindliche Fensterscheibe des Supermarktes geschoben. Die Scheibe barst beim Aufprall.

Bei demUnfall wurde ein 50 Jahre alter Mann im Schaustellerwagen leicht verletzt. Auch der 86-Jährige zog sich Verletzungen zu. Beide Männer wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, eine Weiterbehandlung im Krankenhaus lehnten sie ab. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.