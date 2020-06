SEK-Einsatz in Gelsenkirchen: Mann hantiert mit Messer herum

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein alkoholisierter Mann randalierte nach einem Familienstreit in Gelsenkirchen-Bismarck. Der Zugriff verlief für die SEK-Kräfte überraschend.

Was am Dienstagabend als Familienstreit in einem Haus in Bismarck begann, endete mit dem Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei und einer Festnahme.

Was war geschehen? Laut Polizei hatten am Dienstag gegen 19.45 Anwohner eines Hauses an der Haverkampstraße die Beamten alarmiert. Ihr Familienangehöriger, ein 48-jähriger Mann, habe in angetrunkenem Zustand einen Familienstreit angezettelt, würde nun völlig aggressiv auftreten und im Haus randalieren. Sie seien deshalb geflüchtet, so die Angehörigen zur Polizei.

Der alkoholisierte Täter war beim Polizeizugriff bereits eingeschlafen

Da der Mann nach Eintreffen der Polizei ein Messer in der Hand hielt und drohte, dieses auch einzusetzen, forderten die Gelsenkirchener Beamten die Unterstützung des SEK an. Der Zugriff der Polizeikräfte erfolgte dann gegen 22.45 Uhr. Doch für den Randalierer hätte es das Großaufgebot letztlich dann doch nicht gebraucht: Er war in seiner Wohnung eingeschlafen, so dass die Einsatzkräfte den friedlich Schlummernden mühelos wecken und dann in Gewahrsam nehmen konnten.

Er wurde anschließend in eine Psychiatriegebracht. Laut Polizei blieben alle Beteiligten unverletzt.