Sechs Workshops für junge Kreative: Interessenten gesucht

Ein Luftbild zeigt am Donnerstag, 02. März 2023 in Gelsenkirchen den neuen Veranstaltungsort „Neue Zeche Westerholt“ der Extraschicht. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Helene-Weber-Haus und das Consol-Theater laden am 13. Mai zum Aktionstag für junge Leute auf der Zeche Westerholt. Interessenten

Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren haben am Samstag, 13. Mai, die Möglichkeit, auf der Zeche Westerholt gemeinsam mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern selbst kreativ zu werden. In der großen Industriehalle erschaffen die Teilnehmenden zwischen 14 und 21 Uhr eine Kunstinstallation nach eigenen Konzepten. Dieser Aktionstag des Projekts „Helene sucht“ wird vom Helene-Weber-Haus in Kooperation mit dem Consol-Theater initiiert.

Von der Fotografie bis zum Skulpturenbau

In insgesamt sechs Workshops können die jungen Leute ihre kreativen Fähigkeiten unter Anleitung von Experten ausleben und ihre Ideen in die Kunstinstallation einbringen. Die Workshops umfassen Graffiti mit Christoph Kummerow, Skulpturenbau mit Roxane Kressin, Installationsbau mit Dominik Antoni, Bildende Kunst mit Maria Mesa und Fotografie mit Uwe Jesiorkowski. Die Workshops sind so angelegt, dass alle an allen sechs Angeboten teilnehmen können.

Im Anschluss wird das entstandene Kunstwerk bei einem Walking Act gefeiert, den die Teilnehmer gemeinsam mit der Tänzerin Raffaela Naruhn gestalten, sich kostümieren und mitlaufen. Unter freiem Himmel rundet das Rahmenprogramm mit DJ, Grillstation und vielen Outdooraktivitäten den Aktionstag ab. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung für Interessierte per E-Mail an falck@consoltheater.de oder unter 0209 988 22 82.

