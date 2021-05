Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstag, 18. Mai, einen 15-Jährigen in Gelsenkirchen angegriffen und ausgeraubt. Er wurde geschlagen und getreten (Symbolbild). Nun sucht die Polizei Zeugen.

Straßenraub Sechs Jugendliche rauben 15-Jährigen in Gelsenkirchen aus

Gelsenkirchen-Bismarck. Eine Gruppe Jugendlicher hat einen 15-Jährigen in Gelsenkirchen angegriffen und ausgeraubt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sechs Jugendliche haben einen 15-Jährigen am Dienstag, 18. Mai, in Bismarck geschlagen und beraubt. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

15-Jährigen auf dem Boden noch liegend mit Tritten attackiert und verletzt

Gegen 14.30 Uhr war der Gelsenkirchener am Dienstag zu Fuß auf einem Schotterweg zwischen der Braubauerschaft und der Bickernstraße unterwegs, als ihm sechs unbekannte Jugendliche entgegenkamen. Die Täter schlugen in Höhe der Rügenstraße unvermittelt auf den 15-Jährigen ein, sodass dieser stürzte. Auch auf den bereits am Boden Liegenden traten sie ein und verletzten den Gelsenkirchener dabei. Die Angreifer nahmen dem Jugendlichen Wertsachen und Bargeld ab, ehe die Gruppe flüchtete.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Gesuchten sind etwa 16 bis 18 Jahre alt. Drei der Täter hatten blonde Haare, die drei anderen werden mit schwarzen Haaren beschrieben. Ein Angreifer trug einen orangenen Pullover und vermutlich eine dicke schwarze Jacke. Zeugenhinweise an: 0209 365 8112 oder unter 0209 3658240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen