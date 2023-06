Nur einen Tag nach dem folgenreichen E-Scooter-Unfall (Symbolbild) in Gelsenkirchen, bei dem ein Kind schwer verletzt worden ist, ist es abermals zu einem Roller-Unfall gekommen.

E-Scooter & Unfall Scooterunfall in Gelsenkirchen: Polizei sucht zwei Fußgänger

Gelsenkirchen-Schalke. Wieder hat es in Gelsenkirchen einen E-Scooter-Unfall gegeben. Was dieses Mal aber anders ist: Fahrer ist bekannt, Beteiligte sind verschwunden.

Nur einen Tag nach dem folgenreichen E-Scooter-Unfall in Gelsenkirchen, bei dem ein Kind schwer verletzt worden ist, ist es abermals zu einem Roller-Unfall gekommen. Der Ausgang dieses Mal war weniger schlimm.

Schalker Unfallfahrer meldet sich bei Polizei – von Fußgänger und Begleiter fehlt Spur

Ein 45-jähriger Gelsenkirchener fuhr am Sonntag, 4. Juni, gegen 19.45 Uhr mit einem E-Scooter auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Grenzstraße. In Höhe der Liboriusstraße fuhr er verkehrsbedingt auf den Gehweg, stieß mit einem querenden Fußgänger zusammen und stürzte. Der Gelsenkirchener verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten lief der Fußgänger samt unbekanntem Begleiter in Richtung Florastraße davon. Die Personalien aller wurden dabei nicht ausgetauscht. Der Fußgänger wird auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt, ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine athletische Figur und war schwarz bekleidet.

Der Gelsenkirchener erschien am Abend auf der Polizeiwache im Norden und gab den Verkehrsunfall zu Protokoll. Die Polizei sucht nun den Fußgänger und seinen Begleiter sowie weitere Zeugen, um den Unfall lückenlos aufzuklären.

Hinweise unter: 0209 365 6231 oder 0209 365 2160.

