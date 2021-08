Schwerverletzter Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Buer

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch, 4. August, in Gelsenkirchen verunglückt. Der 68-Jährige zog sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu.

Ein 68-jähriger Gelsenkirchener auf einem Pedelec hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 4. August, schwere Verletzungen zugezogen.

Polizei Gelsenkirchen: Radhelm hilft, schwere Kopfverletzungen zu verhindern

Der Gelsenkirchener war nach Polizeiangaben am Mittwoch um 17.53 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Radweg am Ostring unterwegs, als er ins Straucheln geriet und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie Behördensprecher Thomas Nowaczyk sagte, war der Gestürzte ohne Helm unterwegs.

Eine Helmpflicht für Pedelecs besteht nicht. Die Polizei rät trotzdem allen Radfahrern, während der Fahrt einen geeigneten Helm zu tragen. „Ein Helm kann im Falle eines Verkehrsunfalls schwere Kopfverletzungen verhindern und sogar Leben retten“, so die Polizei.

