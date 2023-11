Schwerverletzt: Gelsenkirchener (15) fährt über rote Ampel

Gelsenkirchen-Heßler. Zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter ist es in Gelsenkirchen gekommen. Ein Teenager kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Polizei Gelsenkirchen: Junge (15) fuhr bei Rot über Ampel, achtete nicht auf den Verkehr

Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei am Montag, 20. November, als ein 53-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto gegen 17.20 Uhr auf der Grothusstraße in Richtung Lockhofstraße unterwegs war. Beim Abbiegen nach links in die Asbeckstraße überquerte zeitgleich ein 15-jähriger Gelsenkirchener auf seinem E-Scooter die Fußgängerfurt an der Grothusstraße/Asbeckstraße.

Der 15-Jährige stürzte durch die Kollision und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lesenswert:Ärger mit E-Scootern: So will Gelsenkirchen Vorreiter sein

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Schwerverletzte über eine rote Fußgängerampel und achtete nach eigener Aussage nicht auf den Verkehr. Die Ermittlungen dauern weiter an.

