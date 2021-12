Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf der A 42

Gelsenkirchen. Feuerwehr Gelsenkirchen musste in der Nacht auf Sonntag mehrmals ausrücken – so auch zu einem schweren Unfall auf der A 42 mit mehren Verletzten.

Einen unruhigen Start in den dritten Advent erlebten die Einsatzkräfte der Feuerwehr: Am Samstagabend gegen 23.15 Uhr rückten mehrere Einheiten der Wachen Heßler, Altstadt und Buer zu einem Einsatz auf der Autobahn 42 aus. Dort hatte sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet, von denen einige in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren.

Die zuerst eintreffenden Kräfte fanden drei zum Teil stark deformierte Pkw auf der Fahrbahn vor. In einem Fahrzeug befand sich noch eine Frau, die nicht aus eigener Kraft aussteigen konnte. Die Feuerwehrmänner befreiten sie. Unter Notarztbegleitung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch vier weitere am Unfall beteiligte Personen mussten zur Kontrolle und Behandlung in Gelsenkirchener Kliniken eingeliefert werden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls.

Laubenbrand in Horst und ein in Flammen stehender Sperrmüllhaufen

Der nächste Feuerwehreinsatz folgte um 2.40 Uhr: Eine Brandmeldeanlage in einem Hotel im Stadtsüden hatte Alarm geschlagen. Ein Schaden lag allerdings nicht vor. Die Fahrzeuge waren gerade zu den Wachen zurückgekehrt, als um 3.39 Uhr erneut der Alarmgong ertönte. Gemeldet war diesmal ein Laubenbrand in der Blumenstraße in Horst. Die Gartenlaube stand beim Eintreffen der Retter in Vollbrand, Gasflaschen fachten das Feuer an. Eine Person wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schließlich wurde noch ein Sperrmüllbrand an der Reichenberger Straße erfolgreich bekämpft. Die Brandursache steht hier noch nicht fest.

