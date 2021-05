Schwerer Raub: Unbekannter raubt 73-Jährigem Kette vom Hals

Ein bislang unbekannter Täter hat einem 73-Jährigem in der Feldmark die Kette vom Hals geraubt. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nun Zeugen.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach einem schweren Raub in der Feldmark nach Zeugen: Am Mittwoch, 19. Mai, gegen 14.10 Uhr, war ein 73-Jähriger zu Fuß auf der Aldenhofstraße in Richtung Justizvollzugsanstalt unterwegs.

Laut Berichten der Polizei hielt ihn dann zwischen der Röhrenstraße und der Hans-Böckler-Allee plötzlich ein unbekannter Mann von hinten fest. Der Unbekannte nahm dem Gelsenkirchener seine Kette vom Hals, wechselte mitsamt der Beute die Straßenseite und flüchtete – ebenfalls in Richtung Schalker Straße.

Der Täter ist schlank und circa 45 bis 55 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

