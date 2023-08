Ein Teenager ist in Gelsenkirchen von drei Jugendlichen mit einem Messer (Symbolbild) bedroht und ausgeraubt worden.

Raub & Teenager Schwerer Raub in Gelsenkirchen: Teenager mit Messer bedroht

Gelsenkirchen-Rotthausen. Schon wieder ist in Gelsenkirchen ein Teenager von kaum älteren Jugendlichen ausgeraubt worden.

Ein Teenager ist in Gelsenkirchen von drei Jugendlichen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

Räuber schlagen an Rotthauser Kreuzung zu – Mobiltelefon von 14-Jährigem erbeutet

Der schwere Raub ereignete sich am Donnerstag, 17. August, gegen 18.10 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes im Straßenkreuzungsbereich Wiehagen/Im Gartenbruch. Opfer wurde ein 14 Jahre alter Gelsenkirchener. Nach der Tat lief der Junge nach Hause. Von dort rief seine Mutter die Polizei.

Der 14-Jährige gab an, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen zu sein. Drei unbekannte Jugendliche seien auf ihn zugekommen und hätten ihn umstellt. Einer der Räuber habe ein Messer gezückt, so erzwangen sie die Herausgabe seines Mobiltelefones. Anschließend seien die Jugendlichen in Richtung Rotthauser Straße geflohen.

Damit ist die Serie von Teenager-Raubzügen in Gelsenkirchen noch weiter ausgebaut worden. Zuletzt waren es weit über 200 Fälle.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 14 und 15 Jahre alt. Einer von ihnen hatte auffallend orange-farbige Haare und trug ein blaues T-Shirt. Der zweite Gesuchte hatte blonde, zurück gegelte Haare und blaue Augen. Der dritte Unbekannte hatte eine stabile Statur und trug eine schwarze Weste, eine schwarze Kappe und eine Umhängetasche der Marke Gucci.

Hinweise zu den Tatverdächtigen an die Polizei unter: 0209 365 7552 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen