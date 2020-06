Radunfall & Unfallflucht Schwerer Radunfall am Kanal in Gelsenkirchen aufgeklärt

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Der Radunfall in Gelsenkirchen mit Fahrerflucht ist aufgeklärt. Die Polizei hat einen Zeugenhinweis bekommen. Der Gesuchte wurde schwer verletzt.

Die Unfallflucht mit zwei Verletzten am Samstag, 30. Mai, auf einem Fußgänger- und Fahrradweg am Ufer des Rhein-Herne Kanals ist aufgeklärt. Das teilte die Gelsenkirchener Polizei mit. Ein Zeuge hat sich bei den Ermittlern gemeldet.

Der Unfall hat sich laut Polizei am Samstag, 30. Mai, gegen 14.20 Uhr nahe der Straße An den Schleusen in Schalke-Nord ereignet. Ein Radfahrerin (35) aus Hamburg ist dabei in einer Kurve mit dem gesuchten Radler zusammen gestoßen. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich.

Statt allerdings Hilfe zu holen und auf den Rettungswagen zu warten, wie beide zunächst vereinbarten, entfernte sich der Mann. Dank eines Zeugen ist seine Identität jetzt geklärt. Bei dem gesuchten Radfahrer handelt es sich um einen 48-jährigen Herner. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

