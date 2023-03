Foto & Fahndung Schwerer Diebstahl in Gelsenkirchen: Fahndung mit Foto

Gelsenkirchen-Buer. Per Fotofahndung versucht die Gelsenkirchener Polizei einen Dieb zu fassen. So sieht der Gesuchte aus, das wird dem Mann vorgeworfen.

Nach einem Fall von schwerem Diebstahl sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Fotos aus Überwachungskameras nach einem Tatverdächtigen.

Kamera zeichnet mutmaßlichen Einbrecher und Dieb in Gelsenkirchen-Buer auf

Dieser Mann wird wegen schweren Diebstahls in Gelsenkirchen gesucht. Die Polizei fragt: Wer kann helfen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Gesuchte hat sich nach Polizeiangaben in der Nacht von Donnerstag, 8. Dezember, circa 23.50 Uhr, auf Freitag, 9. Dezember, etwa 5.20 Uhr, Zutritt einem Laden an der Dorstener Straße in Buer verschafft und Bargeld, Wertgegenstände sowie einen Schlüsselbund gestohlen.

Dieses und weitere Bilder des Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden. Wer Hinweise zu dem Gesuchten hat, kann sich bei der Polizei melden: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

