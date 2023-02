Eine 42-jährige Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag, 9. Februar, in Gelsenkirchen schwer verletzt worden.

Unfall & Kreuzung Schwer verletzt: Gelsenkirchenerin an Kreuzung angefahren

Gelsenkirchen-Schalke. Schwer verletzt worden ist eine Frau bei einem Unfall in Gelsenkirchen. Die Frau wollte die Straße an einer Ampel die Straße überqueren.

Gelsenkirchenerin wird von BMW erfasst an Kreuzung Grenzstraße/Overwegstraße

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 9.10 Uhr, als die Gelsenkirchenerin die Overwegstraße zu Fuß an einer Ampel überqueren wollte. Dabei wurde die 42-Jährige vom BMW eines 36-jährigen Autofahrers erfasst, der zeitgleich von der Grenzstraße kommend links in die Overwegstraße abbiegen wollte.

Die schwer verletzte Frau wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden: 0209 365 6210 oder 0209 365 2160.

