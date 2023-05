Schwer verletzt: Gedächtnislücke nach mutmaßlichem Raub

Die Erinnerung an das Geschehene fehlt einem Gelsenkirchener völlig. Der 51-jährige Mann wurde von Gelsendienste-Mitarbeitern schwer verletzt an einem Friedhof gefunden. Möglicherweise steckt ein Raubdelikt dahinter.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Schwer verletzt haben Einsatzkräfte einen Gelsenkirchener an einem Friedhof gefunden. Er kann sich an nichts erinnern. Ein Raub wird vermutet.

Die Erinnerung an das Geschehene fehlt einem Gelsenkirchener völlig. Der 51-jährige Mann wurde von Gelsendienste-Mitarbeitern schwer verletzt an einem Friedhof gefunden. Möglicherweise steckt ein Raubdelikt dahinter.

Gelsendienste-Mitarbeiter stoßen auf schwer verletzten Gelsenkirchener am Südfriedhof

Rettungskräfte riefen am vergangenen Donnerstag, 4. Mai, die Polizei zum Parkplatz des Südfriedhofs an der Günnigfelder Straße in Ückendorf. Mitarbeiter von Gelsendienste waren dort gegen acht Uhr auf den schwer verletzten 51-jährigen Gelsenkirchener gestoßen. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Später bemerkte der Gelsenkirchener, dass ihm sein Portemonnaie fehlte.

Weil ein Raub nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Polizei um Zeugenhinweise. Der 51-Jährige stand nach eigenen Angaben ab Mittwoch, 3. Mai, unter dem Einfluss berauschender Mittel und hat ab dem Nachmittag keine Erinnerungen mehr.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise, vor allem rund um den Tatort, für den Zeitraum zwischen Mittwoch, 3. Mai, 15 Uhr, und Donnerstag, 4. Mai, 8 Uhr.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen