Schwer verletzt worden ist ein Jugendlicher in Gelsenkirchen. Er wurde beim Überqueren einer Straße von einem Bus erfasst. Sein Begleiter hatte mehr Glück.

Bus & Unfall Schwer verletzt: Bus erfasst Jugendlichen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Horst. Wer hat möglicherweise das Ampelsignal missachtet? Das muss die Polizei Gelsenkirchen nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten klären.

Krankenhaus: Bus erfasst 15-Jährigen an Ampel an der Turfstraße in Gelsenkirchen

Ein 45-jähriger Busfahrer aus Marl ist am Mittwoch, 22. November, gegen 14.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Busspur der Turfstraße in Richtung der Haltestelle Buerer Straße unterwegs gewesen. Zeitgleich überquerte ein 15-Jähriger gemeinsam mit einem Freund die Turfstraße in Richtung Essener Straße. Die Fußgängerüberwege werden durch Ampeln reguliert.



Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Fußgänger, der durch den Aufprall des Busses stürzte und sich schwer verletzte. Sein jugendlicher Begleiter blieb unverletzt. Der 15-Jährige konnte nach Angaben der Polizei noch nicht befragt werden. Unklar ist noch, bei welchen Ampelsignalen Fußgänger und Bus ihren Weg fortsetzten. Die Ermittlungen dauern daher noch an.

