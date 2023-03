Eine bundesweite Razzia des Zolls hat es am Donnerstag, 9. März, gegeben. In Gelsenkirchen überprüften 54 Einsatzkräfte Baustellen, Einzelhändler und Gastro-Betriebe. Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohnes standen im Fokus der Kontrolleure.

Schwarzarbeit Schwarzarbeit in Gelsenkirchen: So lief die Razzia des Zolls

Gelsenkirchen. Zoll-Razzia in Gelsenkirchen: Ausgerechnet auf einer prominenten Baustelle ergeben sich Verdachtsfälle. So lief der Einsatz.

Der Zoll macht keine Unterschiede, lokale Prominenz zählt nicht. Umso größer die Überraschung, als die Einsatzkräfte ausgerechnet den zweiten Vorzeige-Neubau eines engagierten Gelsenkirchener Ehepaares ins Visier nehmen, das in Eigenregie den Kampf gegen Schrottimmobilien aufgenommen hat und in ihrem Horster Kiez anstelle der früheren Bruchbuden hochmoderne und barrierefreie Wohnkomplexe errichtet.

Verdacht: Schwarzarbeit auf Promi-Baustelle in Horst – Ex-Standort von Schrotthäusern

Blitzschnell ist die Baustelle umstellt von einem Sicherungsteam, parallel dazu durchkämmt ein zweiter Trupp systematisch Raum für Raum in dem Rohbau. Verstecken zwecklos, die Profis schauen unter oder hinter jeder noch so kleine Plane oder Palette nach. Ziel: Niemand, der hier möglicherweise „schwarz“ arbeitet, ob Maler, Installateur oder Dachdecker, soll dem Zoll durchs Netz gehen. Es ist ein Einsatz von Tausenden an diesem nass-kalten Donnerstagmorgen – Auftakt einer konzertierten, bundesweiten Razzia.

Wobei die eigentliche Stoßrichtung immer auf die Firmen im Hintergrund zielt, denn sie lassen Arbeiter aus dem In- und Ausland hier oftmals für einen Hunger- statt Mindestlohn schuften. Der Schaden für die Sozialversicherung belief sich nach Angaben der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2022 deutschlandweit auf rund 700 Millionen Euro.

„Horst bürgt für Qualität“, hatte Sebastian Blömer noch gefrotzelt, nachdem der 44-Jährige zusammen mit einem Kollegen die Baustelle an der Grabbestraße observiert und danach die 22 Einsatzkräfte am Sammelplatz nahe eines Industriegeländes auf den unmittelbar bevorstehenden Einsatz briefte. Der Teamleiter Prävention des Gelsenkirchener Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) brachte von seiner verdeckten Ermittlung so ein Bauchgefühl mit – viele Arbeiter „in Jeans und Kapuzenpullis“ statt Blaumann – das wirkte verdächtig.

Ukrainer schuften für 80 bis 100 Euro pro Tag – unter dem gesetzlichen Mindestlohn

Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei der Überprüfung von Arbeitern an einer Baustelle in Gelsenkirchen-Horst. Hier standen früher einmal Schrotthäuser, jetzt gibt es oder entsteht moderner barrierefreier Wohnraum. Foto: Foto: Kimerlis

Und tatsächlich, gibt es Klärungsbedarf. Denn neben einer Reihe von Polen und Kroaten, die etwa eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren, sind da noch sechs Ukrainer, die Anfang März über Polen nach Deutschland eingereist und mit Malerarbeiten beauftragt worden sind. „Pässe können sie nicht vorweisen, nur Handyfotos von persönlichen Papieren“, sagt Markus Funke. Der 50-Jährige ist Arbeitsgebietsleiter der FKS am Standort Gelsenkirchen, er leitet den Einsatz. Es bestehe der Verdacht auf „Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis“.

Einzeln werden die Männer befragt. Ungemein hilfreich dabei: Wie bei der Polizei arbeiten auch beim Zoll viele Beamtinnen und Beamte, die fremde Sprachen beherrschen, Polnisch, Russisch, Türkisch und so fort. Heraus kommt dazu noch, dass sie zehn Euro pro Stunde verdienen, „mit 80 bis 100 Euro am Tag“ in den Feierabend gehen – also weit unter dem vorgeschriebenen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro bezahlt werden.

Ein Umstand, der den sonst so ruhigen Bauherrn auf die Palme bringt. „Ich habe einen Generalunternehmer engagiert, wenn der nicht sauber arbeitet, muss er dafür geradestehen. Die Arbeiter haben den Lohn zu bekommen, der ihnen zusteht“, sagt Josef Gega. Der pensionierte Ingenieur ist sichtbar sauer über die unliebsame Überraschung. Seinen guten Leumund will er unter gar keinen Umständen beschädigt sehen.

Funke kennt solche Situationen zu Genüge. „Es kommt oft vor, dass sich Unternehmen mangels Fachkräften an Arbeitern aus dem Ausland bedienen. Unter welchen teilweise prekären Bedingungen diese Menschen dann hier arbeiten, ist Bauherren oft nicht bekannt.“ Funke hat es schon erlebt, das Handwerker auf blankem Boden im Rohbau oder im Container gehaust haben für die Dauer der Bauzeit.

Dem Generalunternehmer, zu dessen Gewerken die Malerarbeiten gehören, droht jetzt Ärger – mehrere Tausend Euro Strafe stehen im Raum, Genaueres werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Beispielsweise muss die Ausländerbehörde klären, seit wann die Männer in Deutschland sind.

Razzia am buerschen Waldbogen – Arbeiter mit Klassiker-Ausrede: „Heute erster Tag“

Am buerschen Waldbogen haben Zöllnerinnen und Zöllner des Standortes Gelsenkirchen Baustellen überprüft. Vordergründig im Visier standen Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohnes. Foto: Foto: Kimerlis

Von Horst aus geht es noch weiter in den Norden, an den buerschen Waldbogen – exklusive Wohngegend. Auch hier das gleiche Vorgehen: Umstellen, durchsuchen, Personendaten aufnehmen, Arbeitgeber herausfinden und das Beschäftigungsverhältnis überprüfen. Und auch hier beschert die Nachforschung Verdächtiges zu Tage. „Erster Tag“ bekommen die Einsatzkräfte nämlich von einem Arbeiter zu hören, den sie vor einem weit fortgeschrittenen Rohbau befragen.

„Ein echter Klassiker“, erklären Funke und Blömer. Und bemühen ausnahmsweise mal Ironie: Wo doch jeder Mensch weiß, dass die Arbeitswoche am Donnerstag beginne, und dass man gleich am ersten Tag jegliche Arbeiten allein ohne Unterweisung ausüben könne, spreche doch auch sehr dafür, dass die Angaben stimmten. Die beiden Zollbeamten haben solche und ähnliche Ausreden – Praktikant ist auch beliebt als Statusangabe – tausendfach erlebt. „Da steht dann jemand in einem Imbiss und schmeißt gleich am ersten Tag den ganzen Laden allein“, berichten sie aus ihrem Alltag. Da sei doch eher unwahrscheinlich.

Im Baugewerbe gilt Sofortmeldepflicht, wer als Arbeitgeber dem zuwiderhandelt, begeht zunächst einmal eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bestraft wird. Schlimmer wird es, wenn die Anmeldung (Sozialversicherung) binnen einer Frist von sechs Wochen nicht erfolgt, dann „reden wir über einen Straftatbestand“, so Markus Funke. Die Zollbeamten prüfen das in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung.

Scanner helfen, Passfälschungen zu entlarven – und Augen und Ohren wie ein Luchs

Mit einer UV-Lampe prüft ein Zollbeamter einen Ausweis im Scheckkartenformat. Neben ihm steht ein Scanner, mit dem sich gefälschte Ausweise entlarven lassen. Foto: Foto Kimerlis

Ein paar Meter weiter tippelt ein Grieche nervös von einem Bein auf dem anderen. Sein Ausweis wird einer eingehenderen Prüfung unterzogen. In einem der Einsatzwagen befindet sich dafür ein Scanner, der Fälschungen zu entlarven hilft. Abgespeicherte Besonderheiten von Ausweisen aus aller Welt im PC-Speicher helfen dabei, nach markanten Merkmalen zu suchen.

Das allerdings mit ein paar Einschränkungen: Denn wenn der Identitätsnachweis keine maschinenlesbare Zone hat, so wie in diesem Fall, sind die Sinne eines spezialisierten Zollbeamten gefragt: Lupe, ultraviolette Lampe, Fingerspitzengefühl und ein empfindliches Ohr bringen es dann ans Tageslicht – der Ausweis ist echt.

Eine weitere Kennkarte, die der Beamte unter die Lupe nimmt, ebenfalls. „Aus Polycarbonat muss sie sein“, sagt der junge Mann, der die Karte beäugt und befühlt. „Sonst ist es ein erster Hinweis für eine Fälschung, man kann das fühlen und auch hören, wenn man den Ausweis fallenlässt.“ Potzblitz: Augen und Ohren wie ein Luchs möchte man da glatt sagen angesichts von so viel Gespür.

Zoll-Razzia in Gelsenkirchen – Kontrolle von Einzelhandel und Gastro-Betrieben

In Gelsenkirchen sind am Donnerstag 54 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Standorts Gelsenkirchen für die Razzia eingesetzt worden. Bundesweit waren es 3400. Das 22-köpfige Team, das die WAZ begleiten durfte, hat die Baubranche ins Visier genommen. Wegen des schlechten Wetters war auf den Baustellen aber weniger los als bei besserem Wetter. 32 weitere Einsatzkräfte des Gelsenkirchener Zolls haben Einzelhändler und Gastro-Betriebe kontrolliert.

113 Menschen sind dabei zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt worden, 35 Arbeitgebende wurden überprüft. Unter dem Strich haben sich sieben Verdachtsfälle ergeben, die Ergebnisse der weiteren Ermittlungen gibt der Zoll in der nächsten Woche bekannt.

Bundesweit wurden über 4.000 Arbeitgebende und mehr als 10.000 Arbeitnehmende geprüft. 1.200 Sachverhalte ziehen weitere Ermittlungen nach sich.

