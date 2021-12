Schutz vor Corona: Impfen statt Tanken in Gelsenkirchen-Erle

Ärmel hoch, Spritze rein: An einer ehemaligen Tankstelle in Gelsenkirchen-Erle hat ein Arzt ein Impfzentrum eingerichtet.

Gelsenkirchen-Erle. An der Cranger Straße in Gelsenkirchen-Erle entstand in einer alten Tankstelle ein „Ärztliches Impf- und Testzentrum“. So kommt man zum Pieks.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das dachte sich auch der Erler Allgemeinmediziner Dr. Valentin Borcea, der seine Arztpraxis an der Neustraße 6 in Gelsenkirchen-Erlebetreibt. Da er um die Bedeutung der Corona-Schutzimpfung weiß, brachte ihn das leerstehende Tankstellengelände an der Cranger Straße 208 auf die Idee, dort ein Test- und Impfzentrum aus dem Boden zu stampfen. Am Donnerstag wurden bereits die ersten Spritzen gesetzt.

Innerhalb ganz kurzer Zeit verwandelte sich die ausrangierte Tankstelle in das „Ärztliche Impfzentrum Erle“. Hier kann jetzt statt Benzin das Vakzin getankt werden. Motto des Mediziners: „Schützen ist besser!“

Zu diesen Zeiten ist das Impfzentrum in Gelsenkirchen-Erle geöffnet

Handwerker packten kurzfristig an, schufen Warteräume, Sanitäranlagen, Impfstationen. Auch ein Zelt für ein zusätzlich geplantes Testzentrum steht bereits. „Das Impfzentrum“, darauf legt Dr. Borcea wert, „ist barrierefrei zu erreichen.“ Außerdem stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Gestern wurden noch die Hinweisschilder angebracht, dann ging es auch schon los mit dem Pieksen.

Verimpft wird sowohl Biontech als auch Moderna und das an jedem Tag in der Woche. Das Erler Zentrum ist montags bis freitags von 8 ist 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr. Dr. Borcea möchte eine möglichst breite Bevölkerungsschicht erreichen: „Darum können Impfwillige mit Termin, aber auch ganz unkompliziert ohne Vereinbarung vorbei kommen.“ Mit dabei haben müssen sie lediglich die Krankenkassenkarte, den Personalausweis und, falls vorhanden, den Impfausweis. Anmeldungen sind möglich unter: 0209 58906061.

Der Hausarzt konnte in kurzer Zeit nicht nur Handwerker, sondern auch genügend medizinisches Fachpersonal, darunter Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, zusammentrommeln. „Es ist immer ein Arzt vor Ort und wir sind für Notfälle ausgestattet.“ Einer, der im neuen Impfzentrum sofort mit anpackte, ist der ehemalige Krankenpfleger Rainer Thul. Der 65-jährige Erler mit Leitungserfahrungen im Klinikalltag, staunte über den guten Zulauf schon am ersten Tag: „Dank Mundpropaganda hat sich das neue Angebot rasch rumgesprochen.“ Das freut auch den Arzt: „Wir haben Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt, aber auch geboostert.“ Die Praxis des Allgemeinmediziners, dessen Frau ebenfalls Ärztin ist, bleibt zusätzlich zum Zentrum weiterhin geöffnet.

