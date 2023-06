Schusswaffe im Streit gezogen: Zeugenaufruf in Gelsenkirchen

Eskaliert ist ein Streit in Gelsenkirchen, bei dem nach Zeugenangaben ein noch flüchtiger Mann eine Schusswaffe gezogen hat. Die Behörde hat daher einen Zeugenaufruf gestartet.

Gelsenkirchen-Schalke. Im Streit eine Waffe gezogen hat ein Angreifer in Gelsenkirchen. Verletzt wurde ein junger Mann. Die Polizei sucht den flüchtigen Kontrahenten.

Streit eskaliert in der Nähe des Musiktheaters in Gelsenkirchen – 22-Jähriger verletzt

Der Streit ist am Mittwoch, 28. Juni, gegen 19 Uhr zwischen einem 22-jährigen Gelsenkirchener und einem unbekannten Mann auf dem Kennedyplatz in der Nähe der Rolandstraße entbrannt. Der unbekannte Kontrahent hat dem Gelsenkirchener zunächst ins Gesicht geschlagen, Zeugen zufolge holte er danach eine schwarze Schusswaffe aus seiner Tasche und bedrohte den 22-Jährigen damit. Danach flüchtete der Mann in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Unbekannte hatte schwarze Haare und trug ein blaues T-Shirt. Der Gelsenkirchener wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

