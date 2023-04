Symbolbild: Nachdem am Donnerstag auf einen RE 2 in Gelsenkirchen geschossen worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Bundespolizei Schuss auf Regionalexpress in Gelsenkirchen – Zeugen gesucht

Gelsenkirchen/Essen. Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag in Gelsenkirchen auf einen RE 2 geschossen. Die Scheibe hat einen Riss. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (6. April) auf einen Regionalexpress 2 geschossen. Wie die Bundespolizei am Samstagvormittag mitteilte, hatte eine Zugbegleiterin auf der Strecke von Gelsenkirchen nach Essen einen lauten Knall wahrgenommen – kurz nach Abfahrt des Zuges in Gelsenkirchen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 15.15 Uhr hatte die Zugbegleiterin die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Die Beamten nahmen den Zug daraufhin beim Halt im Essener Hauptbahnhof in Empfang. Die 32-jährige Bahnmitarbeiterin erzählte, dass sie während einer Fahrkartenkontrolle kurz nach Verlassen des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs einen Knall gehört habe. Ein Reisender saß direkt an der beschädigten Scheibe, konnte aber keine Hinweise zu möglichen Tätern geben.

Schuss auf RE 2 in Gelsenkirchen: kugelförmiger Riss in der Scheibe

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Bundespolizisten stellten im oberen Bereich des Zuges einen kugelförmigen Riss in der Scheibe des Vierer-Sitzplatzes fest. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe: Wer kann Angaben zu einem oder mehreren Tatverdächtigen machen, die sich im RE 2 am Gleis 5 des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Nur wenige Stunden später haben Unbekannte einen ICE von der Fußgängerbrücke „Rahmstraße“ in Essen mit Steinen beworfen. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist unklar.

