Schulstart: Post vom Bischof für 440 Gelsenkirchener I-Dötze

Bischof Franz-Josef Overbeck hat in diesen Tagen 4500 Kinder im Bistum angeschrieben, rund 440 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Rund 4500 katholische Kinder im Bistum Essen – darunter allein 440 in Gelsenkirchen – bekommen Post zum Schulstart. Absender: der Ruhrbischof.

„Achtung stolzes Schulkind“ – das dürfen in der kommenden Woche rund 4500 katholische Kinder im Bistum Essen von sich behaupten. In diesen Tagen bekommen sie Post von Bischof Franz-Josef Overbeck, allein in Gelsenkirchen schreibt der Ruhrbischof mit der bunten Postkarte rund 440 Kinder an, um ihnen einen guten Start in der Schule zu wünschen.

Bischof schreibt traditionell allen katholischen Erstklässlern

Auf der Rückseite geht Bischof Overbeck in diesem Jahr auf die coronabedingten Besonderheiten im kommenden Schuljahr, aber auch die Schwierigkeiten der Zeit vor den Ferien ein: „Die letzten Wochen waren oft anders als sonst. Das Corona-Virus hat dein Leben ordentlich durcheinandergewirbelt. Der Abschied aus dem Kindergarten oder der Vorschule war bestimmt nicht einfach. Schon bald geht es in der ersten Klasse weiter.“ Und er schreibt. „Du bist ein Gedanke Gottes! Bleibe einzigartig!“ Das ist auch das Thema einer kleinen bunten Karte, die jedes Schulkind mit der Postkarte erhält, und sich zum Beispiel in das Etui stecken kann.

Traditionell schreibt der Bischof zum Start des neuen Schuljahrs allen katholischen Erstklässlern – unabhängig davon, ob sie auf eine katholische, eine Gemeinschafts- oder eine andere Grundschule gehen.