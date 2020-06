Schüsse in Gelsenkirchen: Erler (45) bei Streit angeschossen

Gelsenkirchen-Erle. Angeschossen und schwer verletzt wurde ein 45 Jahre alter Mann in Gelsenkirchen-Erle. Der Schütze: Offenbar ein Nachbar aus dem gleichen Haus.

Auf einen 45 Jahre alten Mann wurden Montag in Erle mehrere Schüsse abgegeben. Er wurde getroffen und ist schwer verletzt. Gefeuert haben soll ein 66 Jahre alter Mann.

Gegen 8.45 Uhr soll ein Streit in der ruhigen Wohngegend eskaliert sein. Die beiden Männer wohnen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, in einem Eckhaus an der Frankamp-/Friesenstraße. In der Vergangenheit soll es nach Angaben von Nachbarn bereits häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Hausbewohnern gekommen sein. Der Auslöser für den Streit am Montag ist unklar.

Zeugen wollen fünf Schüsse in Erle gehört haben

Zeugen wollen fünf Schüsse gehört haben. Wie schwer der 45-Jährige verletzt ist, ist ist unklar. Beim Polizeieinsatz rund um die Cranger Straße gab es zwischenzeitlich Verkehrsstaus, das der Bereich zwischenzeitlich von der Polizei großräumig abgesperrt worden war.

