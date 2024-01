Schüsse & Verletzte Schüsse an Silvester in Gelsenkirchen: Verletzte in Klinik

Gelsenkirchen-Altstadt Schüsse sind in Gelsenkirchen an Silvester nachts gefallen. Zwei Männer kamen verletzt ins Krankenhaus. Scharfe Waffe gefunden.

Ein Streit unter Familien ist in der Silvesternacht völlig aus dem Ruder gelaufen. Zwischen den Familienmitgliedern kam es nachts an Neujahr, 1. Januar, kurz nach Mitternacht zu einer wilden Prügelei. Im weiteren Verlauf zückten Beteiligte sogar Pistolen, Schüsse fielen, zwei Personen wurden verletzt. Bislang gehen die Ermittler nicht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, in einem solchen Fall hätte die Staatsanwaltschaft Essen umgehend die Ermittlungen übernommen.

Schüsse in der Gelsenkirchener Altstadt: Zwei Verletzte, Mann mit Schusswunde im Krankenhaus

Eskaliert ist der Familienstreit nach Angaben der Gelsenkirchener Polizeileitstelle gegen 0.30 Uhr an der Schultestraße/Bismarckstraße. Auf offener Straßen prallten die Angehörigen beider Parteien aufeinander und schlugen und traten wild aufeinander ein. Auslöser des Streits, Anzahl der Beteiligten, ein möglicher Clan-Bezug und weitere Details nannte die Polizei nicht. Lesen Sie auch:Silvesternacht in Gelsenkirchen: Brände und Verletzte

Nur so viel: Der Streit wurde so hitzig, dass Beteiligte zu Pistolen griffen, nach Polizeiangaben „zu einer Schreckschusswaffe und einer scharfen Waffe“. Mehrere Schüsse fielen, zwei Personen mussten nach dem Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Mann erlitt eine Schussverletzung, er befindet sich der Behörde zufolge „aber nicht in Lebensgefahr“. Die Fahndung nach Tatverdächtigen laufe noch, teilte die Polizei am Neujahrsmorgen mit.

Die Behörde bittet zudem um Zeugenhinweise, um den Gewaltexzess aufklären zu können. Kontakt zur Polizei: 0209 365 8240.

