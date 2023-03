Schülerhilfe: 200 neue Arbeitsplätze für Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Erle. Die Schülerhilfe will in Gelsenkirchen-Erle ein neues Verwaltungsgebäude bauen. Mittelfristig sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen.

Im kommenden Jahr feiert das Unternehmen runden Geburtstag: 1974 in Gelsenkirchen aus der Taufe gehoben, blickt die Schülerhilfe auf fast 50 Jahre Firmengeschichte zurück. Seit 2012 hat das Unternehmen seinen Sitz im Büropark Schloss Berge: Dort soll jetzt neu gebaut werden.

Erst vor vier Jahren hatte die Schülerhilfe ihren Verwaltungsbau erweitert, dank der guten Unternehmensentwicklung wird es dort aber schon wieder eng. Weil eine Expansion im Bestand nicht mehr möglich ist, will sich das Unternehmen auf neuer Fläche vergrößern. Dazu hat die Schülerhilfe ein Gewerbegrundstück im Büropark Schloss Berge direkt gegenüber des bisherigen Standorts erworben. Das Gelände gehörte bisher der Stadt Gelsenkirchen.

Ab September 2023 soll am Standort in Gelsenkirchen-Erle gebaut werden

Auf 4.325 Quadratmeter Fläche wird ein neues Verwaltungsgebäude entstehen. Vorgesehen ist, das Baugrundstück in mehreren Bauabschnitten zu bebauen. Besonders erfreulich für die Stadt: Perspektivisch sollen 200 neue Arbeitsplätze entstehen. „Mit der geplanten Expansion und der Schaffung von Arbeitsplätzen wird das Gelsenkirchener Traditionsunternehmen seinem stetigen Wachstum gerecht und kann seinen Gründungsort Gelsenkirchen langfristig als Unternehmenssitz sichern“, sagte Wirtschaftsförderungsdezernent Simon Nowack. Der Baustart ist für September 2023 geplant.

Die Schülerhilfe ist einer der führenden Anbieter von Bildungs- und Nachhilfe-Dienstleistungen in Deutschland und Österreich. Der Verwaltungssitz der 1974 in Gelsenkirchen gegründeten Schülerhilfe befindet sich seit 2012 im Büropark Schloss Berge. Mehr als 125.000 Schüler werden an rund 1.100 Schülerhilfe-Standorten jährlich gefördert. Bundesweit arbeiten rund 1.400 Mitarbeiter für das Unternehmen, davon rund 200 in der Gelsenkirchener Zentrale.

Am Büro- und Verwaltungsstandort Büropark Schloss Berge haben zahlreiche Gelsenkirchener Unternehmen, Dienstleister und das Gesundheitszentrum mit Dialysestation und weiteren medizinischen Dienstleistungen ihren Sitz. Darüber hinaus ist hier seit 2015 Sitz des Finanzzentrums in Gelsenkirchen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen