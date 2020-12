Schüler sammeln trotz Corona für Gelsenkirchener Tierheim

Gelsenkirchen-Altstadt. Kreativität haben Gelsenkirchener Grundschüler bewiesen, um auch in diesem Jahr Spenden für das Tierheim zu sammeln. Wie es trotz Corona gelang.

In diesem Jahr ist alles anders. Wirklich alles? Nein, denn auch in diesem Jahr wollten die Schüler und Schülerinnen der Klasse 4c der GGS Georgstraße in der Gelsenkirchener Altstadt wieder Spenden für das Gelsenkirchener Tierheim sammeln. Aber ganz so einfach wie in den Jahren zuvor ging es dann doch nicht. Keine Weihnachtsfeier mit den Eltern, möglichst wenig Kontakte und Verkaufsaktionen für den guten Zweck waren auch nicht erlaubt: Corona-Pandemie und Lockdown. Doch so schnell gaben die Kinder nicht auf.

Große Resonanz auf Plakate und Spendenbriefe der Gelsenkirchener Grundschüler

„Wir wollen den armen Tieren im Tierheim helfen, damit sie auch ein schönes Weihnachtsfest feiern können“, lautete der Tenor der Kinder. Also schrieben sie Elternbriefe, gestalteten Spendenplakate und stellten Spardosen in den umliegenden Geschäften auf. Auch die anderen Klassen wurden mit ins Boot geholt und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Nach nur anderthalb Wochen schafften die Schüler und Schülerinnen es, einen Betrag von insgesamt 547,32 Euro zu sammeln.

Am vergangenen Mittwoch überreichten Aj (Klasse 4c) und Mia (Klasse 1a) die Spenden dem Tierheim Gelsenkirchen. Die Kinder der Klasse 4c und ihr Klassenlehrer sind begeistert von diesem Erfolg und danken allen kleinen und großen Spendern. „Wir wünschen dem Tierheim Gelsenkirchen eine gute Vermittlung im Jahr 2021.“