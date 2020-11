Schrottimmobilie: Verkauf und Abriss bahnt sich an

Seit Jahren steht in Gelsenkirchen ein marodes Haus an der Straße Auf der Hardt. Die Stadt will die Schrottimmobilie kaufen und abreißen.

Die Formalien nahmen beinahe mehr Zeit in Anspruch, als die Tagesordnungspunkte auf der Agenda der Bezirksvertretung Mitte, die am Mittwoch in ihrer konstituierenden Sitzung von der alten und neuen Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert (SPD) geleitet wurde. Dafür gab es eine gute Nachricht in Sachen Schrottimmobilien. Das marode Haus an der Straße Auf der Hard in Bismarck wird nicht mehr allzulange dort stehen. Dann sind auch die Verkehrsbehinderungen für Anwohner und ÖPNV endlich vorbei.

Wie die Verwaltung dem Gremium auf Anfrage der SPD-Bezirksfraktion am Mittwoch im Ratssaal mitteilte, „befindet sich die Stadt in Verkaufsverhandlungen mit dem Eigentümer“, der sich über eine Kanzlei vertreten lässt. Wie schnell ein Abschluss und ein Abriss eingeleitet und umgesetzt werden kann, ist allerdings noch offen.

Plan: Ersatzvornahme – aber Nachweis der akuten Einsturzgefahr zu schwierig

Das hat zur Folge, dass die Straße Auf der Hardt von der Bismarckstraße aus für den Verkehr weiter komplett gesperrt bleibt. Anwohner müssen Störungen durch umgeleiteten Busverkehr ebenso ertragen. Eine Umgehung des ÖPNV ist nach Darstellung der Stadt nur mit sehr hohem Aufwand möglich, deshalb sieht man davon ab.

Diese Schrottimmobilie ist seit 2007 Thema in Gelsenkirchen. Noch steht sie an der Straße Auf der Hardt, bald soll sie aufgekauft und abgerissen werden. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Die Stadt hatte in Erwägung gezogen, hieß es am Mittwoch, ein ordnungsrechtliches Verfahren und eine Ersatzvornahme einzuleiten, um das marode Haus auf Kosten des Eigentümers selbst abreißen zu lassen. Dafür aber hätte der „Nachweis erbracht werden müssen, dass das Gebäude unmittelbar einsturzgefährdet ist“, so die Stadt. Die Aussicht darauf ist offenbar verschwindend gering. Immerhin besteht das Problem seit 2007 – und das Gebäude ragt immer noch, ebenso wie die kleinen Birken auf dem Dach, trotzig in den Himmel.