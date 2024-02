Gelsenkirchen-Bismarck Einen Exhibitionisten sucht die Polizei Gelsenkirchen. Der Mann stand im Scheinwerferlicht einer Mülheimerin und onanierte vor ihr.

Erschreckt und sexuell belästigt worden ist eine Hundehalterin aus Gelsenkirchen. Kurz vor der Heimfahrt der Mülheimerin ließ ein Exhibitionist die Hosen vor ihr runter und befriedigte sich selbst.

Exhibitionist taucht plötzlich im Scheinwerferlicht auf – Flucht in Gelsenkirchener Naturpark Graf Bismarck

Die 44-jährige Frau aus Mülheim an der Ruhr hatte sich am Mittwoch, 7. Februar, mit ihren Hunden an der Bremer Straß/ Ecke Karl-Arnold-Weg in der Nähe des Naturparks Graf Bismarck aufgehalten. Als sie um 21 Uhr im Begriff war, mit ihrem Auto nach Hause zu fahren, bemerkte sie einen unbekannten Mann im Licht ihrer Scheinwerfer.

Der Mann stand mit heruntergelassener Hose vor ihrem Auto und befriedigte sich selbst. Die 44-Jährige schrie den Mann an, woraufhin dieser die Beine in die Hand nahm und in Richtung Wald flüchtete. Der Exhibitionist war der Beschreibung zufolge etwa 50 bis 55 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte außerdem einen kniehohen Hund mit schwarz-braunem Fell im Brustbereich bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Hinweise an die Behörde unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

