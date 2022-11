Schreck für Gelsenkirchenerin (82): Einbrecher in der Küche

Riesenschreck für eine Gelsenkirchener Seniorin: Am Freitag, 25. November, stand plötzlich ein Einbrecher (Symbolbild) mitten in ihrer Küche.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Erst klingelt es an der Tür, dann steht ein Fremder in der Küche: Eine Gelsenkirchenerin (82) ist auf einen Einbrecher auf frischer Tat gestoßen.

Riesenschreck für eine Gelsenkirchener Seniorin: Am Freitag, 25. November, stand plötzlich ein Einbrecher mitten in ihrer Küche.

Gelsenkirchenerin stößt in der Küche auf Einbrecher: Fenster aufgebrochen

Wie die Polizei berichtet, klingelte ein Mann am Freitag gegen 13.30 Uhr mehrfach an der Tür einer Doppelhaushälfte an der Rosenstraße. Als die 82-jährige Gelsenkirchenerin nachschaute, sah sie einen Unbekannten weglaufen. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und war dunkel gekleidet. Kurz darauf wurde ihr Küchenfenster gewaltsam geöffnet und eine weitere unbekannte Person mit blauer Bekleidung stand mitten in der Küche der 82-Jährigen.

Vor Schreck flüchtete die Seniorin aus dem Haus und verständigte ihre Tochter sowie die Polizei. Der Einbrecher nahm ebenso Reißaus.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

