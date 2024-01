Ein besonders gesicherter Feuerwehrmann löschte den brennenden Schornstein einer Scheune in Gelsenkirchen-Beckhausen.

Feuerwehr Gelsenkirchen Schornsteinbrand in Beckhausen: Keine Verletzten zu beklagen

Gelsenkirchen Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen mussten am Sonntagabend zu einem Schornsteinbrand in Beckhausen ausrücken. Es gab keine Verletzten.

Außergewöhnlicher Schornsteinbrand in Beckhausen: Kräfte der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen und der Freiwilligen Feuerwehr sind am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Einsatz an der Giebelstraße ausgerückt. Dort brannte der Kamin einer alten Scheune, die als Wohnhaus genutzt wird.

Löscharbeiten in Gelsenkirchen zogen sich bis Sonntagabend um 22 Uhr

Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drangen hohe Flammen aus dem Schornstein. Der Feuerwehr gelang es jedoch nicht, mit der Drehleiter an den Schornstein heranzukommen, sodass ein Feuerwehrmann mit einer Absturzsicherung auf das Dach gebracht werden musste. Das Kehren des Schornsteins und das Abtragen der Verkleidung des Schornsteinkopfes waren laut Einsatzbericht „sehr aufwendig“. Die brennenden Teile an der Außenseite wurden mit Wasser abgelöscht.

Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden zu einem späteren Zeitpunkt dann auch von einem Schornsteinfeger begleitet. Zum Glück kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden. Die Löscharbeiten zogen sich bis etwa 22 Uhr hin. Eingesetzt waren 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes sowie zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vom Löschzug Horst.

