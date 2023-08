Schon wieder kracht ein Schiff in Gelsenkirchener Brücke

In der Nacht zu Freitag ist erneut ein Schiff in die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen gekracht.

Gelsenkirchen. Unfassbar! Erneut ist ein Schiff in die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen gekracht. Und das ausgerechnet an diesem Tag.

Abermals ist ein Schiff in die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal auf der Grothusstraße gefahren. Kaum waren die Reparaturarbeiten am Donnerstag, 24. August, an dem dortigen Gerüst beendet, die nötig wurden, weil erst vor rund zwei Wochen ein Schiff mit der Überführung kollidierte, riss wenige Stunden später schon das nächste Schiff das Gerüst wieder nieder. Und jener Unfall war bereits der dritte in relativ kurzer Zeit.

Der Verursacher sei bekannt, die Wasserschutzpolizei habe Anzeige erstattet, heißt es in einer ersten Mitteilung der Stadt Gelsenkirchen. Aber: Der vierte Unfall binnen 16 Monaten wirft den Zeitplan für die laufenden Sanierungsarbeiten noch einmal durcheinander. Die Fertigstellung der Brückenreparatur wird sich damit erneut um mehrere Wochen verzögern.

Als Folge des Bootsunfalls vor rund zwei Wochen musste das nagelneue Gerüst bereits ab- und komplett neu aufgebaut werden, um die Brückenreparatur weiterführen zu können. Die Reparatur war notwendig geworden, nachdem im April 2022 ein Schiff die Brücke gerammt hatte. Es war unbeladen, lag deshalb hoch im Wasser und krachte gegen den Querträger. Die enormen Kräfte haben die Stahlkonstruktion verbogen. Im Oktober 2022 krachte es an gleicher Stelle erneut, da rammte ein Tanker die Kanalbrücke. Mitte April dieses Jahres begannen daraufhin die aufwendigen und teuren Reparaturarbeiten. Fast eine halbe Million Euro sind dafür veranschlagt.

Über die Kanalbrücke auf der Grothusstraße in Heßler fahren jeden Tag etwa 15.000 bis 20.000 Autos und Lastwagen.

