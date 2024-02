Gelsenkirchen/Bottrop/Gladbeck Strom und Gas werden beim Grundversorger in Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck schon wieder teurer. Das liegt an Beschlüssen aus Berlin.

Erst im November 2023 sah sich die Emscher Lippe Energie (ELE), der Grundversorger in den Städten Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck, gezwungen, bei vielen Strom- und Gastarifen eine moderate Preiserhöhung zum Jahreswechsel anzukündigen. Nun gibt es erneut schlechte Neuigkeiten für die Kunden: „Zum Jahreswechsel haben sich einige gesetzliche Preisbestandteile für Strom und Erdgas deutlich erhöht, die bei der Ermittlung der letzten Preisanpassung noch nicht absehbar waren“, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. „Diese Mehrkosten gibt die ELE zum 1. April 2024 an ihre Kundinnen und Kunden weiter.“

Im Bereich Strom seien es vor allem die zum 1. Januar 2024 gestiegenen Netzentgelte, die rund ein Fünftel des Strompreises für Haushalte ausmachen. Die Netzentgelte sollen die Kosten für Aufbau, Betrieb und Instandhaltung der Stromnetze decken. Hier abgebildet werden also etwa auch die Milliardenbeträge, die aufgebracht werden, um das Netz für den Transport von Windstrom von Norden nach Westen und Süden fit zu machen.

Hintergrund für die nun doch gestiegenen Netzentgelte ist die Haushaltskrise im Bund. Das Bundesverfassungsgericht erklärte den Klima- und Transformationsfonds (KTF) im November 2023 für verfassungswidrig. Die Ampel hatte für den Fonds Kredite umgewidmet, die ursprünglich für Corona-Hilfen gedacht waren – eine Praxis, die dann als verfassungswidrig erklärt wurde.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts traf dann auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), mit dem die Folgen der Energiekrise abgemildert werden sollten. Um das dadurch entstehende Haushaltsloch zu stopfen, hat die Bundesregierung unter anderem entschieden, einen angedachten Zuschuss für die Netzentgelte zu streichen, anstatt die Schuldenbremse aufzulockern.

Neue Preise bei der Emscher Lippe Energie: Auch die Gas-Tarife werden teurer

Manche Stromanbieter schaffen es, die dadurch entstehenden Kosten aufzufangen, viele andere geben die Kosten aber an ihre Kunden weiter – wie jetzt die ELE: Im Grundversorgungstarif „ELE stromPlus“ (Haushaltsbedarf) steigt der Arbeitspreis brutto um 1,96 Cent pro Kilowattstunde auf 43,64 Cent/kWh brutto. Zum Jahreswechsel 2023/2024 mussten die Kunden in diesem Tarif bereits eine Erhöhung um 0,98 Cent/kWH verkraften. Ebenfalls erhöht sich in den Tarifen „ELE companyPlus“ (Business-Kunden) der Arbeitspreis brutto um 1,90 Cent pro Kilowatt­stunde auf 42,94 Cent/kWh. Auch in den Tarifen „ELE wärmestromPlus“ und „ELE wärmepumpenstromPlus“ erhöhen sich die Arbeitspreise im Hochtarif und im Niedertarif auf 43,64 bzw. 29,40 Cent/kWh brutto.

Und wie sieht es beim Gas aus? Hier wurde zum Jahresbeginn die CO 2 -Abgabe von zuletzt 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne erhöht. Außerdem entfällt beim Gas voraussichtlich Ende März 2024 die Mehrwertsteuerermäßigung. Erdgas wird dann wieder mit 19 Prozent besteuert. Der Arbeitspreis beim Grundversorgungstarif „ELE erdgasBasic“ steigt somit zum 1. April 2024 brutto um 1,11 Cent auf 14,57 Cent pro Kilowattstunde. Weitere Informationen erhalten alle betroffenen Kundinnen und Kunden wie gewohnt in den nächsten Tagen per Post.

