Schnüffeln als Sex-Fetisch? Mann belästigt Gelsenkirchener

Gelsenkirchen-Altstadt. Mit einem kuriosen Fall von möglicher sexueller Belästigung hat es die Polizei Gelsenkirchen zu tun bekommen. Ein Ehepaar wurde „angeschnüffelt“.

Wegen sexueller Belästigung und Nötigung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Gelsenkirchen. Der war mit einem augenscheinlich ungewöhnlichen Sex-Fetisch aufgefallen.

Der 42-jährige Mann hat nach Polizeiangaben am Mittwoch, 18. Oktober, um 9.44 Uhr an der Ahstraße im Stadtteil Altstadt einem Gelsenkirchener Ehepaar erst mit einem Fahrrad den Weg versperrt, sich dann den beiden genähert und an ihnen herumgeschnüffelt – laut Polizeibericht ist das Paar „angeschnüffelt“ worden. Angefasst hat der Gelsenkirchener das Paar nicht, sich dafür in die Hose gegriffen.

Als das Ehepaar den Mann anschrie, ließ er von ihnen ab und entfernte er sich in Richtung Husemannstraße, wobei er sich erneut in den Schritt fasst. Das Ehepaar alarmierte daraufhin die Polizei, während sich der Mann sich weiter in Richtung Florastraße fortbewegte.

Am Donnerstagmorgen (19.) stießen Polizisten im Rahmen der noch laufenden Fahndung auf den Mann auf der Bahnhofstraße. Eine Identitätsfeststellung an der Einkaufsmeile war allerdings nicht möglich, deshalb kam der Mann mit auf die Wache. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

