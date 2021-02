Schnee und Eis: Busse und Bahnen der Bogestra fahren nicht

Am Busbahnhof in Gelsenkirchen geht am Montagmorgen nicht viel. Witterungsbedingt hat die Bogestra den Betrieb gar nicht erst aufgenommen.

Gelsenkirchen/Bochum. Schneebedeckte, glatte Straßen im Ruhrgebiet: Die Bogestra hat am Montagmorgen ihre Busse und Bahnen nicht auf die Straße geschickt.

Minus sieben Grad Celsius zeigt das Thermometer mancherorts im Ruhrgebiet. Wie vorausgesagt hat liegen weite Teile der Region seit Sonntagmorgen unter eine Eis- und Schneedecke. Bereits am Wochenende hatten zahlreiche Verkehrsbetriebe deshalb den Verkehr eingestellt und auch am Montagmorgen geht nicht viel im Kernruhrgebiet.

In Essen und Mülheim bleiben die Fahrzeuge der Ruhrbahn im Depot und auch in Gelsenkirchen, Bochum und im weiteren Betriebsgebiet werden am Montag vorerst keine Busse und Bahnen der Bogestra auf die Straßen geschickt. „Witterungsbedingt findet im gesamten Gebiet kein Betrieb statt. Ausgenommen sind die Linie U35 zwischen Oskar-Hoffmann Straße und Schloß Strünkede, sowie die Linie 310 zwischen Höntrop Kirche und Lohring“, teilt die Bogestra am Morgen in ihrer App „Mutti“ mit.

Und auch die Vestische, die unter anderem in Teilen von Gelsenkirchen verkehrt meldet: „Eis und Schnee zwingen uns weiterhin zum Stillstand: Da die Straßenverhältnisse teilweise noch schlechter sind als gestern, müssen die Busse noch in den Depots bleiben.“

Die Deutsche Bahn rechnet auch am Montag mit Verspätungen und Zugausfällen und rät Reisenden, sich eine Stunde vor Abfahrt über die geplante Fahrt zu informieren. Im Fernverkehr sei besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Montagmorgen mitteilte. Es werde mit Verzögerungen bis zum Vormittag gerechnet.

Auch der Nahverkehr bleibt in weiten Teilen Westfalens vorerst bis 9 Uhr eingestellt. Folgende Linien fallen demnach aus: RE2, RE17, RE18, RE42 sowie zahlreiche Regionalbahn- und S-Bahn-Linien. Die Deutsche Bahn rät allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung rechtzeitig vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.Arktische Polarluft in NRWDer Deutsche Wetterdienst meldet für Montag Dauerfrost, Windböen und anhaltenden Schneefall mit Schneeverwehungen. Durch den stetigen Schneefall,die festgefahrene Schneedecke und die Nässe wird es glatt.