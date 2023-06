Schmerz statt Schönheit: Brandwunde nach Friseurbesuch

Haarefärben beim Friseur (Symbolbild): Für eine junge Frau in Gelsenkirchen endete ein Friseurtermin in einem Alptraum. Folge: Strafanzeige.

Gelsenkirchen. Schmerzen statt Wellness, Arztbesuch statt Ausgehen – für eine junge Frau in Gelsenkirchen endete ein Friseurtermin in einem Alptraum.

Schmerzen statt Wellness, Arztbesuch statt Ausgehen und blutiger Kahlschlag statt Haarpracht – für eine junge Frau in Gelsenkirchen endete ein Friseurtermin in einem Alptraum. Die Polizei ermittelt gegen eine Friseurin wegen gefährlicher Körperverletzung.

Brandwunde nach Friseurbesuch in Gelsenkirchen: Blutiger Kahlschlag durch Blondieren?

Was ist passiert? Die 19-jährige Gelsenkirchenerin hatte sich bei einem Friseurbesuch Anfang Juni (6.) die Haare färben lassen wollen. Heller sollte ihr Schopf werden. Wie sie der Polizei berichtete, sei es das Blondierungsmittel falsch dosiert worden, starke Schmerzen seien aufgetreten, Ärzte hätten danach eine Brandwunde diagnostiziert. Am vergangenen Freitag (23.) erstattete die junge Frau Anzeige.

„Der falsche Einsatz von Blondierungsmitteln kann solche schweren Verletzungen hervorrufen“, sagt der Gelsenkirchener Innungsobermeister Holger Augustin. Beim Blondieren werde die Chemikalie Wasserstoffperoxid (H 2 O 2 ) eingesetzt, um den Haar die Farbpigmente zu entziehen. „Wir Friseure dürfen mit einer maximal sechsprozentigen Lösung auf der Kopfhaut arbeiten“, so Augustin weiter. Und das habe gute Gründe. Denn es handele sich um ein Oxidationsmittel, „Wasserstoffperoxid wirkt stark ätzend“, bei der Oxidation werde Wärme freigesetzt. Hautkontakt mit einer 20-prozentigen Wasserstoffperoxidlösung kann schon Verätzungen auslösen.

Anzeige gegen Friseurin bei Polizei Gelsenkirchen: 3 x 3 Zentimeter große Wunde

Im Fall der 19-jährigen Kundin muss es demnach zu einer sehr heftigen und heißen chemischen Reaktion gekommen sein, nach Angaben der Polizei zeigen Bilder eine „drei mal drei Zentimeter große, blutige Wunde“, wie Polizeisprecher Thomas Nowaczyk berichtet. In etwa an der Stelle, wo bei Männern häufig am Übergang zum Hinterkopf die Haare in Richtung unfreiwilliger Mönch-Tonsur gehen. Die Behörde rechnet den Betrieb eher zu den Billiganbietern, das Geschäft ist kein alteingesessenes.

Beim Haarefärben sollt die Konzentration des Blondierungsmittels Wasserstoffperoxid sechs Prozent nicht übersteigen, um die Kopfhaut nicht zu verletzten – sagt der Gelsenkirchener Innungsobermeister Holger Augustin. Foto: Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks

Augustin empfiehlt in solchen Fällen, „schnell einen vereidigten Sachverständigen zu kontaktieren“, dessen Expertise die handwerklichen Fehler belegt. Die Handwerkskammer sei bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner da gern behilflich. „So kann die Kundin Anspruch auf Schadensersatz, in dem Fall Schmerzensgeld, geltend machen bei Gericht“, erklärt der Gelsenkirchener das Prozedere.

Wasserstoffperoxid: Desinfektions- oder Sterilisationsmittel, aber auch Raketentreibstoff

Der Erfahrung des Kreishandwerksmeisters für den Bezirk Emscher-Lippe West zufolge komme es zu solchen Fehlern, wenn der zeitaufwendige Blondiervorgang beschleunigt werden soll und mit mehr Wasserstoffperoxid gearbeitet wird als vorgeschrieben. Lösungen mit einer Konzentration von bis 30 Prozent frei gibt es frei zu kaufen, etwa in Apotheken. Denn: H 2 O 2 wird in niedrigerer Konzentration unter anderem auch als Desinfektions- oder Sterilisationsmittel eingesetzt – es gibt beispielsweise Reinigungslösungen für Kontaktlinsen, die diesen Stoff enthalten. In hochkonzentrierter Form ist die Säure auch als Raketentreibstoff einsetzbar.

„Einen Vorfall dieser Art ist uns aus der jüngeren vergangenen Zeit nicht bekannt“, sagt Michael Hoffmann, Sprecher der Handwerkskammer Münster. In diesem Jahr seien bei der Kammer bislang zwei Beschwerden über Friseure eingegangen, im vergangenen Jahre habe sich die Zahl auf neun Fälle belaufen. „Meist ging es dabei aber um den Einsatz der falschen Haarfarbe oder darum, dass die Kundinnen und Kunden mit der Länge des Haarschnittes nicht zufrieden waren.“

