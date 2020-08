Schleuse Gelsenkirchen lockt an den Rhein-Herne-Kanal

Schalke. In unserer Urlaubsserie „Mein Ferientag“ empfehlen wir heute einen Besuch der Schleuse Gelsenkirchen – ein imposantes Bauwerk im Stadthafen.

Ferienzeit – das ist ist für viele Menschen auch immer die Zeit für einen Blick aufs Wasser. Nun liegt Gelsenkirchen nicht am Meer oder an einem großen Fluss, dafür aber am Kanal. Der bietet an der Schleuse am Stadthafen (An den Schleusen 33a) durchaus Besonderes.

Wer hier einige Zeit verweilt, vielleicht mit einem mitgebrachten Kaffee, der kann den Vorgang des Schleusens hautnah miterleben. Nach der Einfahrt in die 190 Meter langen und zwölf Meter breiten Schleusenkammern geht es für das Schiff per Wasser-Lift entweder nach oben oder nach unten. Die Arbeitet leistet das Pumpwerk mit seinen fünf Pumpen, deren Leistung fünf Kubikmeter pro Sekunde beträgt.

Das Füllen der Schleusenkammern dauert etwa sechs Minuten

„Pro Stunde können bis zu sechs Schiffe in jeder Richtung die Schleuse passieren. Während das Füllen der Kammern etwa sechs Minuten dauert, nimmt die Entleerung über je zwei Öffnungen in den Stemmtorflügeln etwa acht Minuten in Anspruch“, lautet die Erklärung auf der Internetseite www.kulturkanal.ruhr/schleuse-gelsenkirchen, die dazu auch einige Bilder bietet.

Das Beste an diesem Ausflugsziel: Das Freiluftvergnügen gibt es kostenlos.