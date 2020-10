Schlange stehen für den Organisten der Westminster-Abbey

Gelsenkirchen-Buer. Beim Einweihungskonzert für die Orgel in St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer spielte James O’Donnell, er ist Cheforganist der Westminster Abbey.

Dass die Kirchengemeinde St. Urbanus mehrerer Platzeinweiser und Türsteher bedarf, ist schon etwas Besonderes. Dass zum Konzertbeginn dutzende Menschen, die vor der Türe warten, abgewiesen werden müssen, das liegt jedoch nicht nur an Corona. Es liegt auch an James O’Donnel, der hier heute zu Gast ist und die neuen Orgelpfeifen einweiht. Der Mann nämlich ist prominent: Er ist Organist und Kapellmeister an der Westminster Abbey in London, ist hier einst sogar für die Musik der Hochzeit von Prinz William und Kate verantwortlich. Und er ist gern in Buer.

Urbanus-Orgel bekommt von James O’Donnel das Prädikat „very nice“

„Ich wurde eingeladen“, erklärt er „very british“, was ihn nach St. Urbanus verschlägt. „Es ist mir eine besondere Freude, weil es im Moment überhaupt wenig Konzerte gibt.“ Sicher, seine Arbeit in Londons bekannter Kirche gehe weiter. Die meisten Konzerte jedoch seien abgesagt. Die um eine Tuba erweiterte Urbanus-Orgel einweihen zu dürfen, freue ihn. Sieht er seine Landleute schließlich nahezu als Ideengeber dafür. „Englische Orgeln sind weltberühmt für ihre Tuba-Pfeifen. Mittlerweile werden die auch in Deutschland beliebt.“ Wobei der Unterschied schon hörbar sei. „Englische Orgeln sind insgesamt sehr laut.“ Immerhin: Die Urbanus-Orgel bekommt bei ihm das Prädikat „very nice“.

Lange Schlange von Besuchern bildeten sich zum Einweihungskonzert für die Orgel in St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer mit James O’Donnell, Cheforganist der Westminster Abbey in London. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Tuba Tune“ lässt die 82 neuen Pfeifen wundervoll klingen

Den Bueranern will er nun zeigen, was in der erweiterten Orgel steckt. Mitgebracht hat er eine englische Komposition, die genau das vermag: „Tuba Tune“ von Norman Cocker. Das Stück lässt die 82 neuen Pfeifen wundervoll erklingen, leicht zu Beginn und dennoch festlich. Dann entfaltet es sich und führt virtuos die neue Klangvielfalt vor. Berührend weich, emotional, fast meditativ schließt daran „Prelude on Rhosymedre“ von Ralph Vaughan Williams an. Warme Töne dominieren die Komposition, darüber legt sich ein fließend-lebendiges Klangspiel – bezaubernd schön. Gleichsam weich und doch etwas dynamischer kommt das „Scherzetto from Sonata in C minor“ von Percy Whitlock daher.

Mächtig und wohltönend. Die Orgelpfeifen von St. Urbanus in Gelsenkirchen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Immer wieder blitzen hier vertraute Themen traditionellen englischen Liedgutes auf. Ganz deutlich ist die spezielle Klangsprache britischer Komponisten, die der Londoner mitgebracht hat nach Buer und mit denen er begeistert. Das Spiel des so bescheiden auftretenden Musikers von Weltruhm ist empathisch, virtuos und in jedem Fall ein ganz besonderes Hörvergnügen. Einzigartig soll es aber nicht sein. Das zumindest verspricht Urbanus-Kantor Carsten Böckmann den an der Türe Abgewiesenen.