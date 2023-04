Schlagerstrandparty Gelsenkirchen: Vorverkauf startet jetzt

Florian Silbereisen in Gelsenkirchen: Am 15. Juli präsentiert der Moderator die Schlagerstrandparty im Amphitheater in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Horst. Am 15. Juli findet im Gelsenkirchener Amphitheater die große Schlagerstrandparty 2023 mit Florian Silbereisen statt. Jetzt gibt es Tickets.

Schlagerfans kommen am 15. Juli in Gelsenkirchen auf ihre Kosten: An diesem Samstag macht nämlich Florian Silbereisen Station im Amphitheater – und mit Sicherheit hat er wieder viele Größen der Szene mit dabei. Der Moderator, Schlagersänger und Schauspieler präsentiert „Die große Schlager-Strandparty 2023“. Neben Kitzbühel und Dortmund ist Gelsenkirchen eine von nur drei Stationen einer großen Schlagertournee von Silbereisen.

Der Vorverkauf für dieses Event startet am Montag, 17. April, um 12 Uhr: Wer dabei sein will, sollte also schnell sein und sich seine Tickets sichern. Tickets gibt es ab Montag unter eventim.de und oeticket.com.

Schon im vergangenen Jahr gab es Schlager in Gelsenkirchen

Bereits im vergangenen Jahr hatte der beliebte Moderator für große Stimmung auf und vor der malerischen Kanalbühne im Nordsternpark gesorgt. Mehr als 30 Stars aus der Schlagerbranche feierten damals mit 3300 Fans ein rauschendes Schlagerfest – die Show wurde live im deutschen und österreichischen Fernsehen übertragen.

Dieses Mal stehen die 80er-Jahre im Mittelpunkt der großen Party: Silbereisen und Co. nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise in das Jahrzehnt den knalligen Farben und großen Schulterpolster. Bunt wird es am 15. Juli auf jeden Fall: Im vergangenen Jahr sahen die Zuschauer im Amphitheater eine perfekt und aufwendig inszenierte Liveshow mit Hits am Fließband, Kurz-Interviews und launigen Showeinlagen. Lasershow, Feuerwerk und technische Gimmicks wie platzende Farbpatronen, künstliche Schmetterlinge sowie Heißluftballons im Miniaturformat über dem Halbrund ließen viele staunen.

