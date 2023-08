Schlafzimmer-Drama: Gelsenkirchener wittert Rache

Gelsenkirchen. Eine Gelsenkirchenerin zeigt ihren Ex an. Es geht um Vergewaltigung. Jetzt steht der 31-Jährige vor Gericht – und versteht die Welt nicht mehr.

Erst war es Liebe, dann gab es nur noch Streit. Neun Jahre lang war ein ehemaliger Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen mit seiner Frau verheiratet. Seit Montag steht er vor Gericht. Der Vorwurf hat es in sich: Es geht um Vergewaltigung. Doch davon will der 31-Jährige nichts wissen.

Seine Frau kannte der Angeklagte schon von der Schule. Als beide ihre ersten Jobs hatten, kam man sich näher. Bis zur Hochzeit hat es dann auch nicht mehr lange gedauert. Obwohl der türkischstämmige Vater der Braut eigentlich einen anderen Mann für seine Tochter im Auge gehabt haben soll.

Angeklagter Gelsenkirchener über seine Ex-Frau: „Vom Einkaufen besessen“

Rechtsanwalt Andreas Renschler blickt mit Zuversicht rüber zu seinem Mandanten. Dem Gelsenkirchener wird Vergewaltigung zur Last gelegt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Doch das junge Glück war nicht von Dauer. Streit gab es vor allem ums Geld. „Meine Frau war besessen vom Einkaufen“, sagte der Angeklagte den Richtern am Essener Landgericht. „Man konnte ihr einfach nicht weismachen, dass das so nicht geht.“ Sie habe das Geld schon ausgegeben, bevor es verdient war.

Die Situation wurde schließlich so angespannt, dass man ab Oktober 2020 nur noch in getrennten Betten schlief: sie im Schlafzimmer, er im Wohnzimmer. Genau in dieser Zeit soll es zu den Vergewaltigungen gekommen sein. Einmal auch auf dem Boden des Badezimmers, was der Angeklagte für ein Ding der Unmöglichkeit hält. „Da ist ja gerade mal 1,40 Meter Platz.“

Gelsenkirchener fühlt sich von der Familie seiner Ex bedroht und verfolgt

Der Gelsenkirchener behauptet, dass seine Frau einfach nicht akzeptieren konnte, dass er die Scheidung wollte. Außerdem sei sie wahrscheinlich wütend gewesen, weil er mit einer anderen Frau in der Türkei im Urlaub war. „Sie konnte einfach nicht verkraften, dass ich die Ehe nicht mehr wollte.“ Nun wolle sie sich wohl rächen. Auch von ihrer Familie werde er ständig verfolgt und bedroht.

Die Scheidung hatte am Ende allerdings seine Ex-Frau eingereicht. Er selbst ist mittlerweile wieder verlobt und will neu heiraten. Urteil: voraussichtlich Mitte August.

