Schlägerei unter Jugendlichen in Schalke – ein Verletzter

Gelsenkirchen-Altstadt. Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen in Gelsenkirchen wurde ein 16-Jähriger verletzt. Er wurde im Krankenhaus behandelt.

Eine Schlägerei unter Jugendlichen am Samstag endete für einen 16-Jährigen im Krankenhaus. Der Gelsenkirchener erlitt leichte Verletzungen. Kurios: Der Angreifer selbst verständigte die Polizei, aber als die Beamten eintrafen, hatten bereits alle Beteiligten Reißaus genommen.

Schlägerei in der Straßenbahn nach Schalke

Den Polizeibeamten, die ihn im Krankenhaus zu der Auseinandersetzung befragten, schilderte der 16 Jahre Jugendliche den Vorfall so: Gegen 18.40 Uhr sei er am Samstag, 3. Oktober, am Hauptbahnhof von einem ihm flüchtig bekannten Jugendlichen angesprochen und beleidigt worden. Danach, so die Schilderung der Polizei, kam es in einer Straßenbahn Richtung Schalke zu einer Schlägerei zwischen den Jugendlichen. Die Kontrahenten verließen kurz darauf die Bahn an unterschiedlichen Haltestellen.

Erneute Attacke des Angreifers an der Grillostraße

Damit war der Streit aber noch nicht beendet. Wenig später, so die Polizeibehörde, attackierte der ungefähr gleichaltrige Unbekannte den Jugendlichen – in Begleitung von vier weiteren Jugendlichen – an der Grillostraße in Schalke erneut. Bei dieser Auseinandersetzung verletzte der Unbekannte den 16-Jährigen leicht. Die Begleiter wurden nicht handgreiflich.

Angreifer setzt Notruf ab – alle Beteiligten flüchten

Im weiteren Verlauf ging der Tatverdächtige in ein nahes Geschäft. Als der 16-Jährige ihn dort mit weiteren Freunden zur Rede stellen wollte, rief der unbekannte Jugendliche die Polizei. Doch noch bevor die Beamten eintrafen, nahmen die Beteiligten Reißaus. Die Ermittlungen dauern an.