Strafanzeigen verteilte die Polizei in Gelsenkirchen Resse nach einer Schlägerei unter Fans am Ende eines Fußballspiels.

Blaulicht Schlägerei nach Fußballspiel zwischen Fans in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Resse. Nach einem Fußballspiel am Sonntag gerieten in Gelsenkirchen Resse mehrere Fußballfans aneinander. Es kam zu einer Schlägerei und Strafanzeigen.

Im Anschluss an ein Fußballspiel am Sonntag, 18. Oktober, um 15 Uhr, kam es auf einem Fußballplatz „Im Emscherbruch“ in Resse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Spielern der beiden Fußballmannschaften.

Dabei wurden einige der Beteiligten leicht verletzt, außerdem entstand ein Schaden an der Fassade eines Gebäudes auf dem Vereinsgelände. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten den Spielern der Gastmannschaft Platzverweise und leiteten ein Strafverfahren ein.