Zu einem Einsatz am Schalker Markt rückte die Polizei in Gelsenkirchen aus.

Polizeieinsatz Schlägerei mit sieben Beteiligten in Gelsenkirchen-Schalke

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Mann (49) und eine Frau (37) aus Gelsenkirchen kamen nach einer Schlägerei verletzt ins Krankenhaus. Ein Streit eskalierte am Schalker Markt.

Zu einem Einsatz mit mehreren streitenden Personen und Verletzten ist die Polizei am Sonntag, 24. Oktober, in Schalke gerufen worden. Beteiligt waren Männer und Frauen aus drei Städten.

Am Schalker Markt war gegen 3.30 Uhr ein Streit zwischen sieben beteiligten Männern und Frauen eskaliert. Ein verletzter 49-Jähriger aus Gelsenkirchen und eine 37 Jahre alte verletzte Gelsenkirchenerin wurden laut Polizei zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen sowie einen 20-Jährigen aus Essen und 48 Jahre alten Mann aus Marl ein. Die Ermittlungen dauern an.

