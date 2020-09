Die Polizei musste am Montagnachmittag in der Altstadt eingreifen: Vier Männer aus Gelsenkirchen und Bochum prügelten sich heftig.

Blaulicht Schlägerei in Gelsenkirchen: Vier Männer in Gewahrsam

Gelsenkirchen-Altstadt. Vier Männer prügelten sich in der Gelsenkirchener Altstadt mit Baseballschläger und Holzlatte. Die Polizei nahm sie mit auf die Wache.

Nach einer Schlägerei in der Altstadt hat die Polizei am Montagnachmittag vier Männer aus Gelsenkirchen und Bochum in Gewahrsam genommen. Die 23, 32, 33 und 51 Jahre alten Streithähne gerieten gegen 16.15 Uhr aneinander. Die Situation eskalierte – ein Baseballschläger und eine Holzlatte kamen zum Einsatz. Einer der Männer bewarf einen anderen mit einer Schaufensterpuppe.

Polizisten beendeten die Schlägerei in der Gelsenkirchener Altstadt

Die alarmierten Polizisten beendeten die Schlägerei und brachten die aggressiven Männer zur Wache. Sie stellten die Schlaggegenstände sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an.