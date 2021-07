Schlägerei in Gelsenkirchen: Autoscheibe zertrümmert

Bei einer Schlägerei (Symbolbild) am Dienstag, 27. Juli, in Gelsenkirchen wurden zwei Personen verletzt. Außerdem ging eine Scheibe zu Bruch: Steinwurf.

Bei einer Schlägerei in Gelsenkirchen am Dienstag, 27. Juli, sind zwei Beteiligte verletzt worden. Außerdem ging eine Autoscheibe zu Bruch.

Schläge und Tritte für Duo aus Gelsenkirchen und Wuppertal

Ein unbekannter Täter sowie ein 68-jähriger Mann aus Belgien waren nach Angaben der Polizei am Dienstag um 20.35 Uhr mit zwei 23 und 43 Jahre alten Männern sowie einer 41-jährigen Frau an der Hasseler Straße Ecke Nettelbuschweg in Streit geraten. In dessen Verlauf schlugen die Angreifer den 23-Jährigen aus Wuppertal und schubsten und traten nach der 41-jährigen Gelsenkirchenerin. Beide wurden verletzt.

Zudem warf der Unbekannte einen Stein durch die Heckscheibe des geparkten Autos des 43-Jährigen, der ebenfalls in Wuppertal wohnhaft ist. Anschließend flüchteten beide Täter. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

