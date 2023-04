Jugend & Gewalt Schläger greifen Gelsenkirchener am Marktplatz an

Gelsenkirchen-Altstadt. Faustschläge für einen jungen Gelsenkirchener. Auch seine Begleiter wurden angegriffen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein junger Mann aus Gelsenkirchen ist nach Polizeiangaben von Schlägern unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Seine beiden Begleiter, die sich schützend einmischten, wurden leicht verletzt.

Gelsenkirchen wird am Magarethe-Zingler-Platz von zwei Schlägern angegriffen

Der 22-jährige Gelsenkirchener war am Freitag, 21. April, gegen 20.45 in der Innenstadt unterwegs. Er war in Begleitung einer Freundin (18) und ihres Bruders (16). Auf dem Magarethe-Zingler-Platz ist der Gelsenkirchener plötzlich von zwei Männern angegriffen und durch Faustschläge verletzt worden.

Die Begleiter versuchten, die Angreifer von dem 22-Jährigen abzuhalten, in dem Gerangel wurden sie leicht verletzt. Ihr Eingreifen zeigte jedoch Wirkung, die beiden Angreifer ließen von dem 22-Jährigen ab und flüchteten in Richtung des Heinrich-König-Platzes.

Ein Tatverdächtiger ist laut Beschreibung etwa 1,70 Meter groß und circa 16 Jahre alt. Er trug einen Bart und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Der andere Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, circa 17 Jahre alt, er trug ebenfalls einen Bart und eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Kappe.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

