Ein Beamter hält einen Schlagring in der Hand. Bei der Durchsuchung eines aggressiven Jugendlichen in Gelsenkirchen wurde ein ähnlicher Schlagring sichergestellt. Der 15-Jährige schlug und trat nach Polizeibeamten.

Schläge und Tritte gegen Beamte: 15-Jähriger hinter Gitter

In Polizeigewahrsam genommen wurde am Donnerstag ein sehr aggressiver Jugendlicher, der eine Polizistin leicht verletzt hat. Zuvor hatte die Gelsenkirchener Polizei zwei pöbelnden Jugendlichen gegen 19.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen-Altstadt einen Platzverweis erteilt. Diesem kam ein 15-Jähriger nicht nach und wurde in der Innenstadt erneut von den Polizisten angesprochen. Danach eskalierte die Situation.

Erst Beamte beleidigt, dann Tritte und Schläge verteilt

Der Gelsenkirchener verhielt sich erneut verbal aggressiv und beleidigte die Beamten. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er enormen Widerstand. Mit Tritten und Schlägen ging er gegen die Polizisten vor. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt.

Schlagring sichergestellt

Auch während des Transportes zur Wache gab der Jugendliche keine Ruhe. Er bedrohte und beleidigte die Polizisten weiterhin. Bei der Durchsuchung des Randalierers stellte die Polizei einen Schlagring sicher. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von seiner Mutter abgeholt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.