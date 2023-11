Schläge und Spucke: Polizei Gelsenkirchen sucht diese Frauen

Gelsenkirchen. Fünf Frauen haben in Gelsenkirchen eine junge Essenerin attackiert. Fotos sollen helfen, die Angreiferinnen zu identifizieren. So sehen sie aus.

In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung sucht die Gelsenkirchener Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera sowie von einem Handy nach Tatverdächtigen. Es handelt sich um Frauen.

Vorwurf: Frauen greifen in Gelsenkirchen eine Essenerin an – Schläge und Spuckattacke

Ihnen wird ein Angriff auf eine Frau aus Essen vorgeworfen. Das 21-jährige Opfer saß am 28. März dieses Jahres, das war ein Dienstag, gegen 20.20 Uhr auf einer Bank an der Haltestelle des Busbahnhofs (Steig 5-6) an der Hiberniastraße, als eine fünfköpfige Gruppe unbekannter Frauen auf sie zukam.

Wer kann diese beiden Frauen identifizieren, fragt die Polizei Gelsenkirchen. Ihnen und drei anderen wird ein Angriff auf eine Essenerin vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Eine der Frauen schlug und trat auf die 21-Jährige ein, eine weitere Tatverdächtige beschimpfte und bespuckte die Essenerin. Ein 55-jähriger Essener ging darauf dazwischen, worauf die Frauengruppe in den Linienbus 348 in Fahrtrichtung Bulmke-Hüllen einstieg. Dabei wurden die Tatverdächtigen von Überwachungskameras gefilmt. Seither werden sie gesucht.

Hinweise zu den tatverdächtigen Frauen an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240. Dieses und ein weiteres Bild der Gesuchten sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

