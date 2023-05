Schläge in Schalke: Polizei sucht zwei flüchtige Angreifer

Gelsenkirchen-Schalke. In Schalke haben unbekannte Täter einen Mann angegriffen und verletzt. Warum die Polizei noch vor einem Rätsel steht.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einer Körperverletzung, die sich in Schalke ereignet hat.

Angreifer schlagen und treten an Schalker Grenzstraße auf 42-Jährigen ein

Der Behörde zufolge ist am Montag, 8. Mai gegen zehn Uhr ein 42-Jähriger an der Grenzstraße angegriffen worden. Der Mann bekam er unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, anschließend schlugen und traten mindestens zwei Männer auf den am Boden Liegenden ein. Der Gelsenkirchener wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat noch keine gesicherten Erkenntnisse nach dem Motiv des Gewaltausbruchs.

Die beiden Angreifer waren etwa 35 Jahre alt und von stabiler Statur. Einer der beiden Tatverdächtigen hatte eine Glatze, der andere hatte kurze, dunkle Haare.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

