Schläge für Passanten nach Beinahe-Unfall in Gelsenkirchen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Gelsenkirchen. Ein Mann aus Gelsenkirchen ist von einem Autofahrer und seinem Beifahrer auf offener Straße angegriffen worden.

Schläge nach Beinahe-Unfall in Gelsenkirchen: Auto- und Beifahrer schlagen Passanten

Der Polizeibehörde zufolge sollen die beiden Autofahrer den 40-jährigen Gelsenkirchener am Sonntag, 30. April, an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 34 Fahrzeug fast angefahren haben. Als der Fußgänger sich lautstark darüber beschwerte, stiegen Fahrer und Beifahrer aus und schlugen den 40-Jährigen. Dabei verletzten sie ihn leicht.

Während der Klärung des Sachverhaltes durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

